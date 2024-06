Mit den neuen Hybrox-Baugrößen können Gebäudeheizlasten von bis zu 11 bzw. 16 kW abgedeckt werden. Dadurch eignen sich die beiden neuen Luft-/Wasser-Wärmepumpen für unterschiedlichste Anforderungen - vom Einsatz im mehrgeschoßigen Neubau bis hin zum Betrieb im Altbau. Wohnräume können dadurch sehr effizient mit Wärme, Warmwasser und Kühlung versorgt werden. Der ebenfalls neue Hydrauliktower ist als Plug & Play Inneneinheit konzipiert, was die Installation erleichtert.

In Verbindung mit einer Fußbodenheizung kann auch die integrierte Kühlfunktion der beiden Hybrox-Neulinge genutzt werden.

Wie ihre Vorgängerversionen mit 5 und 8 kW, arbeiten auch die neuen Modelle mit dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan (R290). Das wird bei alpha innotec übrigens schon seit 25 Jahren eingesetzt.

Durch die Kombination von Hochleistungskomponenten und dem Kältemittel Propan (R290) erreichen die neuen Hybrox-Modelle beeindruckend hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 78° C. Selbst unter extremen Bedingungen von -22° C und einer Vorlauftemperatur von 65° C benötigen die Geräte keinen zusätzlichen Heizstab, verspricht der Hersteller. Die jüngsten alpha innotec Modelle überzeugen zudem durch einen besonders geräuscharmen Betrieb.

Mit der Einführung der neuen Hybrox-Geräte sind fortan alle neuen Wärmepumpen von alpha innotec Smart-Grid-ready und können beispielsweise über die myUplink-Plattform ferngesteuert oder an Home Energy Management Systeme angeschlossen werden.



