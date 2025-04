Mit 2.183 Ausstellern aus 54 Ländern belegte die ISH 2025 das gesamte, riesige Frankfurter Messegelände (2023: 2.025 Aussteller aus 54 Ländern). Den Besuchenden wurde ein umfassender Überblick der neuesten Entwicklungen in der Wärmeerzeugung, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, intelligenten Gebäudeautomation sowie nachhaltiger Badgestaltung und Installationstechnik gegeben. Zwei „rote Fäden“ dominierten bei der ausstellenden Industrie eindeutig - die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit treibt die Branche an und um.

Angesichts des Klimawandels, wachsender Umweltanforderungen, verstärkter Vernetzung der Gewerke rückt der nachhaltige, digitale Umgang mit Wasser, Wärme und Luft in den Fokus. Zur ISH 2025 wurden so viele Innovationen wie noch im Namen dieser Zwilling-Transformationsthemen präsentiert - von CO 2 -neutralen Heiztechnik-Lösungen (mit digitaler Vernetzung), nachhaltigen Wärmerückgewinnungstechniken (bei Wasser und Luft) bis hin zu intelligenten, digitalen Wassermanagement-Systemen reichte das riesige Portfolio präsentierter Lösungen.

Die ISH 2025 zeigte aber auch, wie herausragendes Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit immer stärker zusammenwachsen – die Gewinner der Designplus Awards by ISH veranschaulichen das sehr schön.