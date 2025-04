Legionellen kommen überall in unseren Gewässern und Leitungssystemen vor. Unter 20° C vermehren sie sich kaum, bei Wassertemperaturen über 55° C sterben sie ab. Ab Temperaturen von 25° C vermehren sich die Keime ungebremst und können beim Menschen schwere Lungenentzündungen auslösen und schlimmstenfalls lebensbedrohlich sein. Entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben ist nicht das Trinken von belastetem Wasser das Problem – beim Trinken werden die Legionellen durch die Magensäure abgetötet/ verdaut. Was aber problematisch sein kann, ist das Einatmen von Wassertröpfchen bzw. Aerosolen, wenn diese mit Legionellen versetzt sein sollten – das kann zur gefürchteten Legionärskrankheit führen (einer schweren Form der Lungenentzündung, die manchmal tödlich enden kann).

Während Legionellen für den gesunden Menschen kaum eine Gefahr darstellen, sind Personen mit geschwächtem Immunsystem oder chronischen Erkrankungen besonders gefährdet. Noch dazu steigen die Fallzahlen der Legionärskrankheit: Die Anzahl der Infektionen in Österreich hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht: 2013 waren es noch 100 Fälle, 2023 wurden laut AGES bereits 325 Fälle gemeldet. Schätzungen der AGES zufolge, verlaufen 15 bis 20 % der Erkrankungen tödlich.

Gegen Legionellen kann man sich relativ einfach schützen, wenn man die vorangegangenen Zeilen beherzigt und folgende Tipps umsetzt.