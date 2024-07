Im Vergleich zu den marktüblichen vorgedämmten PEX-Rohren verspricht das vorgedämmte Edelstahl-Rohrsystem von BOACRAFT Management kleinere Biegeradien, ohne die Gefahr eines Abknickens der Rohrleitung. Beim 160er Außenmantel beträgt der Biegeradius laut Unternehmen lediglich 33 cm.

Die Dämmung besteht aus flexiblem Weich-Polyethylen-Schaum, inklusive metallisierter PET-Folie. In den Zwischenräumen befindet sich stehende Luft, die als geschlossenes System beste Dämmungseigenschaften aufweist. Das führt zu einer hohen Wärme- und somit Energie-Erhaltung. Der verwendete Rohrwerkstoff Edel-stahl 1.4301 ist außerdem äußerst korrosionsresistent, sowie sauerstoffdicht und die Wellung selbst weist nur einen geringen Druckverlust auf.

In Sachen Rohrverbindung setzt das Unternehmen auf Bewährtes: Die aus dem BOAGAS-Sortiment bekannte, patentierte Doppeldichttechnologie wurde auch bei TERRA+ übernommen. Besonderes Spezialwerkzeug für die Montage werde deshalb nicht benötigt. Erhältlich sind Übergangsverschraubungen mit Außen- und Innengewinde sowie Klemmringverschraubungen für Kupferrohr.

Das vorgedämmte Rohrsystem ist in den Dimensionen DN 25 bis DN 50 mit Dämmstärken von 100 % und 50 % (mit Leerverrohrung) sowie 200 % Dämmstärke (mit und ohne Leerverrohrung) erhältlich. Lieferbar sind Rohrstücke von 2 bis 16 m Länge in 2m Schritten, ab 17m, bis zu den Maximallängen, in 1m Schritten. „Das TERRA+ Sortiment erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der österreichischen Norm ÖNORM H 5155 für Wärmeverteilungsrohre“, unterstreicht der Hersteller.

Als einen weiteren Vorteil nennt das Unternehmen die werkseitig zugegebenen Zusatzlängen, also das aus der Dämmung herausragende Rohrstück, von bis zu 30 cm Länge (je nach Durchmesser). Dies bedeutet, dass es sich bei der bestellten Länge immer um das vollständig gedämmte Rohrstück handelt, die Zusatzlängen gibt es obendrauf. Der Kunde erhält somit, je nach Länge, um in etwa 8 % mehr Rohr. Damit seien auch schwer zugängliche Anschlüsse realisierbar, die letzten Zentimeter könnten ganz einfach von „Hand gebogen werden“.