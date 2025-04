Insgesamt 18 raumlufttechnische Anlagen (RLT) in fünf Krankenhäusern waren teilweise über 20 Jahre alt und wurden erneuert. Zur Planung und Umsetzung der Modernisierung wandte sich die Stiftung an die FACT GmbH, ihr Tochterunternehmen für technische Dienstleistungen im Gesundheitssektor. Bei dem Retrofit wurden in Summe 70 EC-Ventilatoren der RadiPac- und RadiFit-Baureihen von ebm-papst eingesetzt.

In Krankenhäusern sind die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der RLT-Anlagen von essenzieller Bedeutung. Daher sind insbesondere bei für OP-Säle zuständigen Anlagen die Zeitfenster für Umbauten auf ein bis zwei Tage beschränkt. Die EC-Ventilatoren von ebm-papst sind Plug & Play fähig und lassen sich daher in kürzester Zeit installieren und in Betrieb nehmen. Weiterhin hat die FACT für eigene Zwecke spezielle Formverbindungsstücke entwickelt, die den Einbau der Ventilatoren zusätzlich erleichtern.