Sauberes Trinkwasser von hoher Qualität ist in Österreich derzeit selbst bei länger andauernden Trockenperioden wie im diesjährigen Sommer gesichert. Damit das so bleibt, sind allerdings vermehrte Anstrengungen nötig, sowohl Investitionen in die Infrastruktur als auch die Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen zum Schutz der Grundwasser.

So lautet das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der Österreichischen Vereinigung für das Gas und Wasserfach (ÖVGW) – die Vereinigung vertritt die Interessen der österreichischen Wasserversorger – mit Land- und Wasserwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Montag, 29. August 2022.