Unabhängig von Besucherzahlen, Stillstandzeiten oder Wiederinbetriebnahme – die Betreiber von Gebäuden stehen in der Pflicht: Sie müssen dafür sorgen, dass die Trinkwassergüte in ihren Anlagen erhalten bleibt. Das heißt: Die Leitungen der Trinkwasserinstallation müssen regelmäßig gespült werden um die Trinkwasserhygiene zu erhalten. Die Gefahr: Wenn dies nicht geschieht bzw. ein bestimmungsgemäßer Betrieb nicht gegeben ist, kann sich in den Rohrleitungen eine gefährliche Konzentration an Legionellen bilden, die wiederum die Gesundheit der Nutzer erheblich gefährdet.

Eine händische Umsetzung von Stagnationsspülungen als Simulation des bestimmungsgemäßen Betriebs ist für den Gebäudebetreiber mit einem hohen Personal- und Zeitaufwand verbunden: Die Armaturen müssen manuell geöffnet und dann wieder geschlossen werden – und das in einzelnen Fällen auch gleichzeitig. Effizient, hygienisch und wirtschaftlich geht dies mit dem Schell Wassermanagement-System SWS, das Stagnationsspülungen automatisiert, auch mit Gruppenbildung von mehreren Armaturen, gleichzeitig durchführt.