Jedes Produkt wird irgendwann zu Abfall. Die Energie- und Mobilitätswende der letzten Jahrzehnte hat innovative Produkte hervorgebracht, die in Zukunft recycelt werden müssen: Photovoltaikanlagen, Rotorblätter von Windkraftanlagen und Lithium-Ionen-Batterien aus Elektroautos. Diese auch als „Future Waste“ bezeichneten Abfälle fallen anfangs in geringen Mengen an und spielen zunächst keine große Rolle. Am Ende des Produktlebenszyklus muss die Abfallwirtschaft jedoch vorbereitet sein und geeignete Recyclingverfahren bereitstellen, denn jeder Abfall enthält wertvolle, oft kritische Rohstoffe.

Lithium-Ionen-Batterien, die seit den 1990er Jahren auf dem Markt sind, haben eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren und fallen bisher in überschaubaren Mengen an. Zukünftige Abfälle, zum Beispiel aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen, werden jedoch in deutlich größeren Mengen anfallen und neue Recyclingverfahren und Sammelsysteme erfordern.

Gabriele Jüly, Präsidentin des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe, erklärt: „Die Abfallwirtschaft beschäftigt sich schon lange mit den möglichen Abfällen der Zukunft. Wir analysieren Materialzusammensetzungen, passen die Sammelinfrastruktur an und investieren in neue Anlagen."