Im Zentrum der Initiative steht die bilaterale Technologieentwicklung. Die Hunan Universität leitet das gemeinsame Labor in China, AEE INTEC übernimmt diese Rolle in Österreich. Gemeinsam mit weiteren renommierten Industriepartnern wie China Construction Fifth Engineering Division, Zhejiang Aiko Solar Energy Technology, HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH und Bartenbach GmbH arbeiten sie an Technologien, die den Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft ebnen.



Der Austausch von Wissen und Talenten ist die Basis dieser Kooperation. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Etablierung eines offenen Austauschmechanismus entsteht eine gemeinsame Laborinfrastruktur, die das Beste aus beiden Welten vereint. Dadurch wird nicht nur die Entwicklung innovativer Lösungen beschleunigt, sondern auch der wissenschaftliche und technologische Austausch zwischen Österreich und China intensiviert.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung des akademischen Austausches. Regelmäßige internationale wissenschaftliche Konferenzen, Fachseminare und der Austausch von Forschenden und Studierenden schaffen eine lebendige und dynamische Gemeinschaft von Expertinnen und Experten.