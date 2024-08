Lilo Dellantonio bringt langjährige Erfahrung im Unternehmen mit, insbesondere in der integralen Zusammenarbeit und in leitenden Funktionen. Ihre Expertise verspricht Stabilität und Kontinuität für den Standort. Die an der Technischen Universität Innsbruck ausgebildete Architektin ist seit mehr als 20 Jahren bei ATP tätig und folgt nun im Zuge eines Generationswechsels Gerald Hulka nach, der nach 17 Jahren in der Geschäftsführung das Zepter an seine erfahrene Kollegin übergibt.



„Lilo Dellantonio verbindet ihre immense Fachkompetenz aus der Projektarbeit mit einer beeindruckenden Zielstrebigkeit und der Fähigkeit, andere auf dem Weg zum Ziel mitzunehmen“, lobt Hulka seine Nachfolgerin.



ATP Innsbruck ist einer von 14 eigenständigen Planungsstandorten der ATP-Gruppe. Mit über 1.700 Mitarbeitenden zählt ATP architekten ingenieure zu den größten Architekturbüros Europas und gilt als führender Anbieter für integrale Planung. Der Schwerpunkt von ATP Innsbruck liegt in Zentraleuropa, insbesondere im DACH-Raum. Das Büro ist spezialisiert auf komplexe Hochbauprojekte, Neubauten, Umbauten, Bestandssanierungen und Revitalisierungen in den Bereichen Produktion und Logistik, Retail, Mixed-Use, Büro und Verwaltung, Lehre und Forschung sowie Tourismus.