Die Besuchenden erwarten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis und Studierende diskutieren an der FH Burgenland in Pinkafeld bei der Fachkonferenz e∙nova aktuelle Themen aus den Bereichen Energie, Umwelt und Gebäude.

Die Jahrestagung basiert auf den drei Säulen Energie, Umwelt und Gebäude. Bereiche, die durch den Klimawandel immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die FH Burgenland lädt jedes Jahr Expertinnen und Experten ein, um Trends und Lösungen zu erörtern.

Die internationale Konferenz e∙nova richtet sich sowohl an die wissenschaftliche Gemeinschaft als auch an Fachleute aus der Praxis. Beiträge aus der angewandten Forschung und Entwicklung geben Einblicke in den aktuellen Stand der Wissenschaft sowie in die praktische und marktgerechte Umsetzung.