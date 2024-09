Insgesamt umfasst das Projekt die Sanierung einer Bruttogeschoßfläche von 27.500 m² sowie Neubauten auf einer Fläche von 63.500 m². Die gesamten Kosten belaufen sich auf netto rund 350 Millionen Euro. Die Bauarbeiten starten ab Mitte 2025 und sollen bis 2030 abgeschlossen sein. Die umfassenden Maßnahmen erstrecken sich von der Erneuerung der Informationstechnologie bis hin zur klimafreundlichen Beheizung über ein zentrales Geothermie-System.

Besonderes Augenmerk wird auf die nachhaltige Gestaltung der gesamten Bauvorhaben gelegt. Die Maßnahmen erfolgen nach den „klima:aktiv Kriterien Silber Standard“, um den ökologischen Fußabdruck des Projekts so gering wie möglich zu halten. Wo immer zielführend, wird auf Sanierung anstelle von Neubauten gesetzt, um Ressourcen effizient zu nutzen.

Darüber hinaus wird die Entsiegelung von Flächen zur Rückgewinnung natürlicher Versickerungsflächen vorangetrieben, was sowohl der Umwelt als auch dem Wasserhaushalt der Region zugutekommt.

Die Anforderungen an die neue Infrastruktur wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Jagdkommando definiert und flossen in die Ausschreibung des Bauprojekts ein.



Interessante News aus der Branche nicht verpassen - abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!