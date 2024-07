Gewerbe und Handwerk : Handwerkerbonus 2024: Antragsphase begann am 15. Juli

Lesezeit: weniger als eine Minute

Am 15. Juli 2024 begann die Antragsphase für den neuen Handwerkerbonus in Österreich. Dieser Förderansatz wurde bereits zwischen 2014 und 2017 erfolgreich eingesetzt und soll nun in erweiterter Form neu aufgelegt werden.