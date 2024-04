Als Teil des aktuellen Bau- und Wohnpakets der Bundesregierung soll der Handwerkerbonus plus für die Jahre 2024 und 2025 wieder aufgelegt werden. Laut dem Initiativantrag zur Änderung des „Bundesgesetzes über die Förderung von Handwerkerleistungen“ sollen in diesen beiden Jahren 300 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Förderfähig sind dann künftig die Arbeitskosten von Professionisten (nicht aber Fahrt- /Material-/Waren-/Entsorgungs-Kosten) bis maximal 10.000 Euro pro Privatperson in Zusammenhang mit der Renovierung, Erhaltung, Modernisierung, Schaffung und Erweiterung von im Inland privat genutztem Wohn-/Lebensraum.

20 % der Rechnungssumme, also bis zu 2.000 Euro, gibt es dann zurück. Die Arbeitszeit muss in der Schlussrechnung gesondert ausgewiesen sein und je Rechnung mindestens 500 Euro betragen.

Die genauen Details, wie/wo der Handwerkerbonus plus beantragt wird, sind noch nicht bekannt. Der nächste Schritt zum Handwerkerbonus plus - der Nationalrat hat dem Wirtschaftsausschuss zur Behandlung eine Frist bis zum 16. April 2024 gesetzt.

Fix ist laut Gesetzesentwurf, dass der Handwerkerbonus rückwirkend für Arbeiten, die ab 1. März 2024 begonnen wurden, gelten wird. Wer Sanierungs- oder Handwerker-Arbeiten plant, könnte diese also schon beauftragen (und dann einreichen, wenn bekannt ist, wen der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft als Abwicklungsstelle für den Handwerkerbonus plus betraut).

Das Land Burgenland fördert seit 01. April 2024 (bist 31.12.24) mit einem eigenen Handwerkerbonus die Bevölkerung und burgenländische Wirtschaft – die Landesregierung informiert hier über den Handwerkerbonus im Bgld.