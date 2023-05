Bereits auf der ISH 2023 sind Flamco und Comap als Lead Brands der Aalberts-Division „hydronic flow control“ aufgetreten und haben sich erfolgreich als Komplettanbieter für Heiz- und Kühltechnologie von der Quelle bis zur Abgabe positioniert. Um dieses umfassende Portfolio auch online lückenlos abzubilden, gibt es nun eine deutsche Version der Comap-Website. Diese ist, ebenso wie die Website von Flamco, der Domain von Aalberts hydronic flow control untergeordnet, so dass die Zusammengehörigkeit jederzeit deutlich wird.

Von Bodenplatten, Rohren und Verteilsystemen bis hin zu Thermostatköpfen und Ventilen – hier finden Interessierte alle Informationen zu den Produktbereichen Flächenheizung und -kühlung sowie Wärmeabgabe und Komfortregelung. Hinzu kommen zahlreiche Broschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikate und CAD-Dateien, die ganz bequem heruntergeladen werden können. Neuigkeiten aus dem Unternehmen sowie wichtige Kontaktadressen runden den Auftritt ab. Außerdem praktisch: Die Präsenzen von Flamco und Aalberts hydronic flow control sind in der obigen Menüleiste nur einen Klick entfernt. So bildet die Website den One-Stop-Shop in Gänze ab.