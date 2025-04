„Die Energiesparmesse hat sich über die Jahre zu einem wichtigen Treffpunkt für die Bau- und SHK-Branche, aber vor allem für private Bauherren und Sanierer entwickelt. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Ausstellern und Besuchern nicht nur Raum für Networking, sondern auch für den Austausch wegweisender Ideen bieten können, die unsere Energiezukunft positiv beeinflussen“, so Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels.

Fakt ist – in der Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbaren Energien lag und liegt ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft. Auch das Bundesland Oberösterreich zeigt(e) vor, was dadurch möglich ist. „Bemerkenswert ist die deutliche Entkoppelung von Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum in Oberösterreich: Bei einem Wirtschaftswachstum von 91 % seit 2005 ist der Endenergieverbrauch um 1 % gesunken“, erklärt OÖ Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner, bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der WEBUILD Energiesparmesse.

Das Know-how/ Wissen für mehr Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und Resilienz, damit der eigene Betrieb problemlos weiterlaufen kann, vermitteln nicht nur die Aussteller der WEBUILD Energiesparmesse, sondern auch die Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und Networking-Events im Zuge des Rahmenprogramms. Für Fachbesucher (m/w/d) wird von Mittwoch bis Freitag ein interessantes Programm am SHK-Trendpodium in Halle 21, Sektor C angeboten.



