Nachdem der Bereich Business Development beim SHK-Großhändler-Verbund so nicht weiter fortgesetzt wird, wurde bei der Frauenthal Handel Gruppe folgende Nachfolgregelung gefunden.

Katharina Weinrother übernimmt die operative Marketingleitung für die Frauenthal Handel Gruppe und berichtet in ihrer neuen Funktion an Robert Just, der die strategische Leitung des Marketings übernimmt. Katharina Weinrother hat bisher das Marketing der ÖAG und der Kontinentale verantwortet.

Patrick Lenhart berichtet als Geschäftsführer der 1a-Installateure ebenfalls an Robert Just.

Die Schnittstelle zum Bad & Energie Service Kundendienst übernimmt Infrastrukturleiter Peter Schenk, der über die Schauräume und Abholmärkte sowie seine Nähe zu Vertrieb und Lieferanten die Weiterentwicklung im Dienstleistungsbereich vorantreiben wird.

Mit diesen Weichenstellungen ist auch in herausfordernden Zeiten sichergestellt, dass man bei Frauenthal der Strategie der kompromisslosen Kundenorientierung treu bleibt, so das Unternehmen.



