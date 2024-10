Mitte September 2024 fand an der Hochschule Karlsruhe (HKA) zum dritten Mal die „International Sustainability Summer School“ statt. Weitere Hochschulpartner sind die Ostschweizer Fachhochschule, die Oklahoma State University und die Transilvania University of Brasov. Die Idee dieses Projekts für Studierende besteht darin, künftige Herausforderungen unserer Gesellschaft durch innovative Ideen nachhaltig und gemeinsam zu lösen. Der interdisziplinäre und internationale Dialog künftiger Generationen steht dabei im Mittelpunkt. In diesem Jahr waren es 36 Teilnehmende, u. a. aus Frankreich, Griechenland, Schweiz, Türkei, Burkina Faso, Mexiko, Südkorea, Uganda, Kamerun, Malaysia und Vietnam. Das fünftägige Programm umfasste zahlreiche Vorträge der Hochschule sowie externer Referenten zu Technik, Gesellschaft, Umwelt und Kultur, aber auch Exkursionen, Workshops zum Teamworking und Ausflüge ins Studierendenleben rund um die Studentenstadt Karlsruhe.

Mitinitiator und Organisator Dr. Michael Kauffeld, Professor für Kältetechnik an der HKA, zog am Ende der Woche ein positives Fazit. „Nachhaltigkeit ist wichtig. Heute mehr denn je, da wir etliche planetare Grenzen bereits überschritten haben. Nachhaltigkeit umfasst sehr viele Aspekte, weshalb wir ein breites Programm anboten und Teilnehmer aus vielen Ländern hatten. Nachhaltigkeit sollte kein Thema des Geldbeutels sein, weshalb wir die Teilnahmegebühren auf 100 Euro begrenzen. Dies ist nur durch die großzügigen Spenden zahlreicher Firmen und Stiftungen möglich. Vielen Dank dafür. Es war schön zu sehen, wie die Gruppe aus 36 Studierenden – Frauen und Männer, 13 Nationalitäten, zahlreiche Studienrichtungen – innerhalb von wenigen Tagen zu einer homogenen Gruppe zusammengewachsen ist.“ So darf die Summer School durchaus als wichtige und gelebte Initiative für einen funktionieren Generationenvertrag bewertet werden, was durch Rivacold srl, italienischer Hersteller kältetechnischer Anlagen, und den deutschen Vertriebspartner Rivacold CI GmbH gemeinsam mit einer Geldspende von 5.000 Euro unterstützt wurde.



News aus der Branche wöchentlich in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur HLK-Newsletter-Anmeldung!