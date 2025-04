Das rund 1.300 Mitarbeiter (m/w/d) zählende Unternehmen HAUSER setzt auf eine qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung mit klarem Fokus auf Talentförderung und Chancengleichheit. Gemeinsam mit Partnerunternehmen bietet das Linzer Unternehmen Lehrlingen anderer Betriebe kostenlose Kurse und Ausbildungsinhalte im Bereich Kältetechnik an und öffnet seine Lehrwerkstätte für gemeinsame Projekte. Die Lehrlinge erwerben fundierte Kenntnisse in Kälte- und Elektrotechnik, Heizung, Klima sowie IT und Netzwerke – bis hin zur Programmierung von Kälteanlagen.

„Mir ist es wichtig, dass alle Lehrlinge eine gute Ausbildung erhalten. Aktuell sind wir auf der Suche nach jungen Talenten in verschiedenen Fachbereichen“, so Danninger.

Durch den Einsatz moderner Lernmethoden wie E-Learning und ortsunabhängige Schulungen via Online-Chat profitieren auch Auszubildende aus Deutschland und der Schweiz von dem umfassenden Ausbildungsangebot. Interne Schulungen im Unternehmen und Vorträge externer Experten garantieren eine umfassende Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. „Diese Initiative fördert nicht nur die Vernetzung zwischen den Betrieben, sondern sichert langfristig die Zukunft der Kältebranche und stärkt den Zusammenhalt“, betont Rupert Danninger.



