Vor rund zwei Jahren hat das Familienunternehmen Spirotech, einer der führenden Anbieter von Lösungen für Wasserqualität und Effizienz in Heiz- & Kühl-Systemen, das österreichische Familienunternehmen EDER übernommen (Hersteller von Expansions- und Druckhaltesysteme für Heizungs- und Klima-Anlagen). EDER blieb/ bleibt weiterhin als Marke am österreichischen Markt etabliert. Rund zwei Jahre nach der Übernahme zieht die Unternehmensgruppe nun Bilanz: „Die Integration von EDER ist sehr erfolgreich verlaufen und hat unsere Erwartungen übertroffen“, so Mark von den Hoff, Business Manager D-A-CH bei Spirotech. „Durch den gegenseitigen Austausch von Know-how und die Nutzung von Synergien ist es uns gelungen, die Marktpositionen von Spirotech und EDER deutlich zu stärken. Wir haben ein starkes Team geschaffen, das gemeinsam die Zukunft und den Erfolg von Spirotech und EDER vorantreiben wird.“

Durch den Zusammenschluss profitieren auch Kunden, und zwar in Form eines umfassenden Lösungsangebots aus einer Hand und einem noch stärkeren Serviceangebot.