„HLK-Anlagen werden ein zunehmend wichtiger Teil von nachhaltigen Wohnungen, Büros und Industriekomplexen. Deshalb werden wir auch in den kommenden Jahren weiterhin in Wachstumschancen investieren“, so Paul de Bruin, CCO von Spirotech. Hans Jacobs, COO, fügt hinzu: „Indem wir die Kenntnisse und Erfahrungen von Spirotech und Eder durch Innovationen und die Lieferung von Qualitätsprodukten und -dienstleistungen bündeln, können wir mit unseren Lösungen noch besser und schneller am Markt agieren. Die Fertigung des Spirotech-Sortiments ist und bleibt in Helmond/Niederlande und wird in den kommenden Jahren ausgebaut, um auch weiterhin dem erwarteten Wachstum des Marktes entsprechen zu können. Darüber hinaus haben wir im österreichischen Leisach bereits Grundstücke erworben, damit wir auch dort unsere Produktionskapazität ausbauen können und um der steigenden Nachfrage nach Expansions- und Druckhalteanlagen gerecht werden zu können.“