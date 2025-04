Der bekannte Politikberater Mag. Dr. Thomas Hofer MA, der aufgrund der turbulenten politischen Situation in Österreich seit Monaten fast täglich TV- und Medien-Auftritte absolviert, fand trotzdem den Weg nach Lannach. Sehr zur Freude der über 180 Gäste, denen Thomas Hofer tiefe Einblicke (und Ausblicke?) in die Wirkmechanismen der Politik gewährte, ohne aber das aktuelle, heimische politische Geschehen zu kommentieren. Vielmehr bot Thomas Hofer eine Analyse aus Beobachtersicht. Hofer sieht die Politik immer mehr als „Passagier“, aber kaum noch als Gestalter. Es dominiert das Tagesgeschäft. Agenda-Setting war einmal – heute sei es mehr „Agenda-Surfing“. Politik werde auch immer mehr stimmungsabgängiger – das gelte gerade für die Energiepolitik. Thomas Hofer ortet tendenziell auch eine Abwendung von der Demokratie hin zur „Emokratie“ – an vielen Beispielen sehe man allerorts eine emotionale Zuspitzung des politischen Diskurses. Bei Migration, Covid, Klima, Inflation, Leistbarkeit wurden bzw. werden die Ängste der Bevölkerung bewusst bedient. Aktuelles „Emokratie“-Beispiel ist u. a. US-Präsident Donald Trump: Aussprüche wie „Make Amerika great again“, „Flood the zone with sh***“, „Drill baby drill“ bringen einerseits Gefühle der heilen Vergangenheit zurück, adressieren andererseits aber auch die Verlustängste, Wünsche und Überforderungen der Bevölkerung. Die Versprechen von Trump seien fühlbar (aber auch erfüllbar?!). Hofer gestand den Amtsinhabern allerorts zu, dass sie es aktuell schwer haben, aber Politik sei auch keine Raketen-Wissenschaft. Politik sollte gut verständlich und nachvollziehbar sein. Der Titel der Keynote von Mag. Dr. Thomas Hofer lautete „Ist der Green Deal noch zu retten (Und: wer will das überhaupt?)?“. Seit 2024 ist der Green Deal der EU unter Druck, was hauptsächlich wirtschaftliche Gründe hat. Das Verbrennerverbot wackelt, auch angesichts tausender Beschäftigter, die in der Auto(zuliefer)industrie schon ihren Job verloren haben oder noch verlieren könnten. Die EU hat ihr Leadership-Vakuum bzw. ihre träge Handlungsfähigkeit in der Vergangenheit unter Beweis gestellt - dies werde mit gewisser Wahrscheinlichkeit noch weiter zunehmen. Aus den USA wird weiter eine steife Brise in Richtung Europa wehen. Die Strategie Trumps laufe auf eine Spaltung der EU hin. Europa hätte somit auf einige Fragen dringend Antworten zu finden: Wie selbständig sind wir (in Europa)? Wie entscheidungsfähig und offensiv ist Europa?

Inwieweit Europa Antworten auf diese Fragen findet, werden wir alle in nächster Zeit sehen (oder eben nicht).

Fakt ist, Politikberater Thomas Hofer und seine Vorredner sorgten für einen sehr spannenden Abend in Lannach. Dem V-F-E kann man zur gelungenen Veranstaltung gratulieren. Weitere Bilder vom Installateurfachtag und der Veranstaltung in der Steinhalle in Lannach finden sich auf der V-F-E-Webseite.



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!