Bei den Roth Werken stehen die regenerativen Kraftstoffe allerdings nicht nur wegen der Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks im Fokus. Wasserstoff, der auch für die Herstellung von HVO 100 zum Einsatz kommt, spiele bei den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der gesamten Roth Gruppe ohnehin eine große Rolle: „Wir befassen uns in den Roth Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven intensiv mit diesem zukunftsweisenden Element.“

Das familiengeführte Unternehmen hat eigenen Aussagen zufolge als erster Hersteller in Deutschland im vergangenen Jahr die Zulassung „Green Fuels Ready“ für seine Heizöltanks und dazugehörigen Befüllsysteme erhalten. Auch die Roth Kleintankanlagen, wie sie unter anderem von Landwirten verwendet werden, sind „Green Fuels Ready“ und somit auch „HVO 100 Ready“.

„Ein echter Meilenstein vor allem für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die in bewegten politischen Zeiten nach zukunftsfesten und Technologie-offenen Lösungen suchen“, betonen Business Unit- Leiter Christian Roßbach sowie Produktmanager Daniel Reitz, „mit unseren Tanks und Behältern von Heute ist man für den Kraftstoff von Morgen sicher aufgestellt.“

Denn natürlich sei es denkbar, dass künftig zunehmend auch Heizungen mit HVO 100 oder anderen biobasierten, regenerativen Brennstoffen klimafreundlich betrieben werden. „Das Gebäudeenergiegesetz sieht ohnehin für die in der Übergangszeit bis zur kommunalen Wärmeplanung installierten Öl-Heizungen verpflichtend steigende erneuerbare Anteile vor“, erklärt Christian Roßbach, und Sascha Allissat ergänzt: „Mit HVO 100 existiert hierfür bereits eine breit verfügbare technische Lösung, die als biogener Kraft- und Brennstoff auch von der CO 2 Bepreisung ausgenommen wäre.“