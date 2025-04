Den stärksten Zuwachs verzeichnen das Burgenland (+60 %), Vorarlberg (+54 %) und Salzburg (+31 %). Die höchste Insolvenz-Betroffenheit herrscht in der Bundeshauptstadt mit fast 22 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen, die - traditionell - geringste in Vorarlberg mit 8 von 1.000 Unternehmen. Österreichweit müssen mehr als 13 von 1.000 Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen.

Absolut betrachtet werden die meisten Insolvenzen im Handel (889), im Bauwesen (836) in den unternehmensbezogenen Dienstleistungen (779) gemeldet.

Am stärksten steigen die Insolvenzen im Kredit- und Versicherungswesen (+51 %) und vor allem in den Job-intensiven Branchen Sachgütererzeugung/Industrie (+42 %) und Bauwesen (+35 %) verzeichnen Zuwachsraten unter dem österreichweiten Durchschnitt.

Die größte relative Insolvenzbetroffenheit herrscht im Transportwesen mit mehr als 37 von 1.000 Branchenunternehmen.