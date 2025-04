Für die Energie- und Industrieunternehmen, die dem Emissionshandel zugeordnet sind (ETS-Bereich) und nicht in den nationalen Klimazielen enthalten sind, zeigt die im Jänner 2025 vom UBA veröffentlichte Treibhausgas-Bilanz für 2023 eine deutliche Reduktion um 8,3 % (rund 2,2 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent). Das ergibt sich laut UBA vor allem durch die gesunkene Stromerzeugung in Gaskraftwerken und durch Produktionsrückgänge in der Stahl-, Zement-, Papier- und Chemischen Industrie.

Für das Jahr 2024 rechnen die Experten (m/w/d) des Umweltbundesamts in ihrer ersten Abschätzung (von Okt. 2024) mit einem weiteren Rückgang der THG-Emissionen um rund 3,7 %.



