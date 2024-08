2023 beläuft sich der THG-Ausstoß in Österreich nach den vorläufigen Daten auf 68,2 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalente. In den vergangenen zwei Jahren sind die Treibhausgas-Emissionen somit um insgesamt 11,9 % gesunken. Die Klimaschutzmaßnahmen scheinen somit zu wirken.

Der Großteil des Rückgangs (rund 5,4 Prozentpunkte) ergibt sich durch gesetzte Klimaschutzmaßnahmen wie den laufenden Ausbau erneuerbarer Energie. Das zeigen sowohl Berechnungen des Umweltbundesamts als auch eine entsprechende Analyse des Wegener Centers.

Der Rückgang der Wirtschaftsleistung, insbesondere durch eine geringere industrielle Produktion und Verkehrsaktivität sowie die mildere Witterung (Rückgang der Heizgradtage um 3,1 %) haben den Emissionsrückgang noch etwas verstärkt, allerdings „nur“ zu einem geringen Teil (rund ein Prozentpunkt).

Laut aktuellen Berechnungen entfallen 0,8 Mio. Tonnen des THG-Rückgangs auf den Sektor Verkehr und 1,5 Mio. Tonnen auf den Sektor Gebäude. Hier wirke sich der Umstieg auf erneuerbare Heizsystem bereits deutlich positiv aus.

Im Emissionshandelsbereich fand gegenüber 2022 ein Rückgang um 2,2 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent (-8,3 %) statt. Den größten Anteil an der Reduktion hatte der Rückgang des Erdgasverbrauchs in der Energieerzeugung um rund 27 %, das bedeutet 1,2 Mio. Tonnen weniger an Emissionen. Zudem führte der Produktionsrückgang in der Eisen-und Stahlindustrie von rund 5 % zu einer Abnahme der Emissionen um rund 0,3 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent.