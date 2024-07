Beim NÖ Landeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker in der LBS Zistersdorf, wo die HLK vor Ort war, wurden nicht nur die Teilnehmer und Sieger des Wettbewerbs geehrt. Auch der langjährige Landes-Innungsmeister (LIM) der Sanitär- und Heizungs- und Lüftungstechniker von Niederösterreich und BIM-Stv., KR Karl Pech, wurde „auf die Bühne“ gebeten. Denn mit 30. Juni 2024 beendete er sein langjähriges Engagement als LIM der Installateure in NÖ.

Karl Pech, der im Vorjahr seinen 70er feiern konnte, war nicht nur ein sehr engagierter Standesvertreter, den man bei vielen relevanten Anlässen jahrelang für die Interessen der Installateure eintreten sah – in seinem Betrieb in Poysdorf/ NÖ hat er im Laufe der Jahre auch um die hundert Lehrlinge ausgebildet. Auch dafür wurde dem Stadtrat von Poysdorf (auch diese Funktion übte Pech aus) im Vorjahr das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen.

Ing. Werner Seltenhammer, Berufsschuldirektor der Landesberufsschule Zistersdorf, und Installateur-Bundes-Innungsmeister Ing. Mst. Manfred Denk dankten Pech für sein tolles Engagement über Jahre hinweg und übergaben ihm ein Andenken in Form einer Rohrzangen-Sieges-Trophäe.

Zugleich wurde der neue Installateur-LIM von NÖ vorgestellt: Der bisherige LIM-Stv. und Bundeslehrlingswart - Dipl.-HTL-Ing. Mst. Gerald Kopsa - ist mit 01. Juli 2024 neuer Landes-Innungsmeister (LIM) der Sanitär- und Heizungs- und Lüftungstechniker von Niederösterreich.

HLK gratuliert dem „alten" und neuen Funktionär.



