Am traditionellen Wettbewerb in der LBS Zistersdorf nahmen Lehrlinge teil, welche die Abschlussklasse der Berufsschule mit ausgezeichnetem Erfolg beendet haben bzw. besondere handwerkliche Fähigkeiten aufweisen. 20 Installations- und Gebäudetechniker der LBS Zistersdorf, vier Gäste aus Tschechien und zwei aus Ungarn nahmen am Wettbewerb teil.