Besonders hervorzuheben ist der Index zur emotionalen Mitarbeiterbindung: 71% der Mitarbeitenden fühlen sich dem Familienunternehmen HOLTER sehr verbunden. Ein sehr hoher Wert, der deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 21 % liegt. In Österreich liegt das Mitarbeiterengagement sogar im Schnitt nur bei 11 % (Gallup Studie 2024).

Auch beim erlebten Arbeitsumfeld schneidet HOLTER hervorragend ab: Die Employee Experience erreicht ebenfalls einen überdurchschnittlich hohen Wert. Besonders positiv wurden die „kulturellen Aspekte“ wie Teamzugehörigkeit und Sinnhaftigkeit der Arbeit bewertet, gefolgt von den „physischen Aspekten“ (z. B. flexible Arbeitszeitmodelle) und „technischen Aspekten“.

„Das Erleben der Mitarbeitenden prägt maßgeblich ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen – und genau dieses Erlebnis aktiv zu gestalten, ist ein strategischer Schlüssel für zukünftigen Erfolg. HOLTER hat diesen Ansatz fest in den Fokus gerückt. Die aktuelle Befragung zeigt: Es gibt eine starke Basis – insbesondere bei Themen wie Teamzugehörigkeit und Sinnhaftigkeit, die für viele Menschen im Berufsleben zentral sind. Gleichzeitig ist klar, wo noch Potenziale liegen – und genau dort setzt HOLTER jetzt gezielt und systematisch an“, so Maximilian Lammer, einer der führenden Experten zum Thema Employee Experience Management und Begründer der EX Academy.