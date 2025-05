Die außergewöhnliche Performance wird durch ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus klar strukturierten Abläufen, innovativer Technik und einem hohen Qualitätsanspruch erreicht:

• Das 4- und 6-Augen-Prinzip in der Kommissionierung und Warenausgangskontrolle

• Der Einsatz ergonomischer Handrückenscanner (NIMMSTA) für maximale Präzision

• Eine durchgängige Digitalisierung aller Logistikprozesse – von der Bestellung bis zur Auslieferung

„Unsere Aufgabe ist es, komplexe Abläufe so zu organisieren, dass am Ende alles für unsere Kund:innen einfach funktioniert. Dass uns das bei 2,6 Millionen Kommissionierungen mit 99,8 Prozent Genauigkeit gelingt, macht mich stolz auf das gesamte Logistik-Team“, sagt Lukas Vormair, Ressortleitung Logistik HOLTER.

Ein zentrales Element der hohen Effizienz ist die Qualitätskontrolle: Fehler werden bei HOLTER nicht nur behoben, sondern durch Ursachenanalysen und strukturierte Verbesserungsmaßnahmen aktiv vermieden. Dabei arbeiten alle Bereiche eng zusammen, von der Warenübernahme bis zur Auslieferung.

Mit dieser Erfolgsquote bei der Kommissionierung unterstreicht HOLTER seine Rolle als verlässlicher Partner für die SHK-Branche und als logistisches Vorbild weit über die Branche hinaus.

Aber auch in puncto Nachhaltigkeit in der Logistik tut sich bei HOLTER einiges: Kommissionsweise Zustellungen, wiederverwendbare Transportbehälter, papierlose Lieferprozesse und der Einsatz des synthetischen, erneuerbaren HVO100-Diesels im Fuhrpark sind nur einige der Maßnahmen, die HOLTER im Sinne seiner verantwortungsvollen Logistik umsetzt.



