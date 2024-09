Das Handwerk und die SHK-Branche haben sich in den letzten Jahren genauso stark verändert, wie die Ansprüche der Kunden und Mitarbeiter. Da gibt es jede Menge Herausforderungen zu meistern, will man auf dem Laufenden bleiben. Oft bleiben aber die eigenen Wünsche/ Ansprüche auf der Strecke.

Wie kann man Handwerker-Betriebe optimieren, damit alle zufriedener sind - man selbst genauso, wie Mitarbeitende und Kunden?

Und welche Werkzeuge braucht es dazu?

Beim ersten SHK-Powerday werden den teilnehmenden SHK-Geschäftsführern/ -Novizen, One-Man-Show-Installateuren/-Klempnern und Kälte-Klimatechnikern genau auf diese Fragen entsprechende Antworten geliefert. Oft sind es schon kleine Veränderungen, die im SHK-/ Kälte-Klimatechnik-Betrieb Großes bewirken können. Wie man mehr Überblick, Zeit, Klarheit im (eigenen) Betrieb erlangen kann (und in Folge vielleicht auch mehr Gewinn), werden die drei Vortragenden dieses Tages veranschaulichen: Marcus Storz, Achim Kimmich und Rene Kausl.

Marcus Storz ist SHK-Handwerker-Unternehmer in Deutschland.

Achim Kimmich ist Pionier der Marke „Klima Coach“ und seit vielen Jahren Erfolgsbegleiter bei der Firma Handwerkerimpuls.

Installateur/ Kälte-Klimatechniker Rene Kausl ist Gesellschafter und Geschäftsführer mehrerer Unternehmen in Österreich und Deutschland.

HLK-Leser (m/w/d) erinnern sich vielleicht an das Interview mit Installateur Rene Kausl, wo es um die Unternehmensnachfolge und sehr viele Emotionen ging (hier nachzulesen).

Zusammen bringen die drei Vortragenden beim SHK-Powerday mehrere Jahrzehnte geballte Erfahrung im Installations-/Kälte-Klimatechnik-Bereich mit. Ihr praktisches Know-how geben sie am 27.09.2024 in Schramberg/ D an interessierte Kollegen (m/w/d) weiter. Alle Details erfährt man auf der SHK-Powerdays-Website.



