Wie haben Sie die Firmenübergabe dann letztendlich über die Bühne gebracht?

Kausl: Ich habe mich sehr gewissenhaft und lange darauf vorbereitet.

Nach der HTL Vöcklabruck (für technische Gebäudeausrüstung + Energieplanung) bin ich in das elterliche Unternehmen gekommen. Von Anfang an habe ich penibel darauf geachtet ja keinen Fehler zu machen und arbeitete sehr diszipliniert, um mir unter den Mitarbeitern Respekt und Vertrauen zu erarbeiten. Das tat ich auch, damit mich die Mitarbeiter so sehen, wie Sie mich sehen sollen.

Ich habe mich auch immer quasi als Prellbock vor die Mitarbeiter gestellt. Aber man ist da immer in einer Sandwich-Situation – zwischen Firmenleitung und Mitarbeitern. Hier die Balance zu finden, war alles andere als einfach für mich und megaanstrengend. Noch dazu, weil mich manche Mitarbeiter ja von Kindheit an kennen. Und mit 25 hat man ja eigentlich auch noch andere Dinge im Kopf, als nur diszipliniertes Arbeiten.

Dieser enorme Stress und diese unklare Situation (für mich) waren dann letztendlich auch der Grund, weshalb ich mit meinem Vater sprach und ihm klarmachte: Ich verbrenne, wenn sich nichts ändert. Entweder er leitet das Unternehmen, oder ich.

Nach der Aussprache hat er das dann eingesehen und mir die Firmenleitung trotz seiner noch relativ jungen Jahre übertragen und gesagt: Dann mach Du das.

Wir haben dann die Übergabe Schritt für Schritt im Detail abgearbeitet.

is die Übergabe von der Papierseite her quasi am 3. Jänner 2012 offiziell wurde, war von der organisatorischen und operativen Seite her schon alles längst abgearbeitet.

Mein Vater hat dann auch wirklich losgelassen und einen seiner Leitsprüche („man muss auch zusehen können, wie Etwas den Bach runtergeht“) gelebt. Denn er hat mir z. B. auch bewusst zugeschaut, wie ich Fehler machte – damit ich sie machen kann und daraus lerne.

Ist ihr Vater noch im Betrieb tätig?

Kausl: Ja, er ist nach wie vor im Betrieb tätig und macht jene Projekte, die ihm Spaß machen. Er kümmert sich zum Beispiel um organisatorische Details und alle Gebäude bei unseren Filialen, die zum Teil modernisiert gehören ( Anm. d. Red. : Das hat sich mittlerweile geändert, wie Sie später im Text erfahren).