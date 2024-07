Am Beispiel Deutschland wird klar, dass die sinkenden CO 2 -Emissionen zum Teil der rückläufigen Industrie-Produktion geschuldet sind, was aus vielerlei Gründen (Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Know-how-Verlust,….) suboptimal ist.

Im Jahr 2023 emittierten die vom EU-ETS 1 erfassten 1.725 stationären Anlagen in Deutschland rund 289 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO₂-Äq). Das entspricht einer Minderung (gegenüber 2022) von etwa 18 % und ist der größte Rückgang seit der Einrichtung des EU-ETS 1 im Jahr 2005. Die Emissionen der Energieanlagen sanken um 22 %, in den Industriesektoren gingen sie um 10 % zurück. Dies berichtet die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt (UBA).

Dirk Messner, Präsident des ⁠deutschen Umweltbundesamtes⁠, sagt: „Der erhebliche Rückgang der Emissionen im Energiesektor ist ein großer Schritt zur Erreichung unserer Klimaschutzziele. Das liegt vor allem am Ausbau erneuerbarer Energien und dem Rückgang der Kohleverstromung. Hieran hat der Emissionshandel einen wichtigen Anteil. Im Industriesektor hingegen sind die sinkenden Emissionen vor allem auf die rückläufige Produktionsentwicklung aufgrund von Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zurückzuführen. Wir müssen daher auf eine konsequente Transformationsstrategie für unsere Industrie setzen, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit ambitioniertem ⁠Klimaschutz ⁠vereint.“