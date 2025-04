In der aktuellen Initiative werden die folgenden Ausschreibungsschwerpunkte definiert (weitere Details und einen Leitfaden findet man hier auf der Klimafonds-Webseite):

Dach der Leuchttürme der Wärmewende: Aufbau und Betrieb eines Innovationslabors als nationale Anlaufstelle, um die Wärmewende in Österreich voranzutreiben (max. 5 Mio. Euro Förderung für ein Innovationslabor).

Vorbereitung von innovativen integrierten Projekten mittels Sondierungen (max. 200.000 Euro Förderung je Projekt).

Innovative Demonstration und Umsetzung in den folgenden drei Themenfeldern:

Modul A: Sanieren und Bauen (Gebäude/Quartiere).

Modul A1: Sanierung für betriebliche und kommunale Einzelprojekte (vormals Mustersanierung, max. 800.000 Euro Förderung je Projekt).

Modul A2: Sanieren und Bauen von großvolumigen Gebäuden und Quartieren (max. 4,5 Mio. Euro Förderung je innovativem Demonstrationsprojekt; wenn kombiniert mit F&E-Projekt zusätzlich max. 2 Mio. Euro Förderung möglich).

Modul B: Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden/Quartieren (max. 4,5 Mio. Euro Förderung je innovativem Demonstrationsprojekt, wenn kombiniert mit F&E-Projekt zusätzlich max. 2 Mio. Euro Förderung möglich).

Modul C: Dekarbonisierung von Erzeugungsanlagen für bestehende Fernwärmenetze (max. 5 Mio. Euro Förderung je Projekt).



