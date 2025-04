Im jüngsten Installateur TV Podcast- & Vodcast-Ausgabe spricht Herbert Bachler mit einem der renommiertesten Experten für Globalisierung, Energie und Nachhaltigkeit: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher (Mathematiker, Ökonom).

Als Mitglied des Club of Rome und Mit-Autor des neuen Buchs „ALL IN! Energie und Wohlstand für eine wachsende Welt“ spricht er über die Zukunft der weltweiten Energieversorgung.

Radermacher setzt sich für eine pragmatische Energiewende ein, die nicht nur auf erneuerbare Energien setzt, sondern auch fossile Energieträger mit CO₂-Abscheidung und synthetische Kraftstoffe wie Methanol berücksichtigt.

Im Interview erklärt er, warum Wasserstoff oft als „Champagner der Energiewende“ bezeichnet wird und welche Alternativen es gibt. Zudem spricht er über CO₂-Kompensationsmodelle, bei denen Industrieländer Emissionen in Entwicklungsländern ausgleichen – ein Konzept, das in Deutschland umstritten ist.

Warum globale Zusammenarbeit entscheidend ist und welche Rolle Norwegen in der CO₂-Speicherung spielt, verrät er ebenfalls im Interview.

Der Installateur TV Podcast (Dauer: rund 25 Minuten) mit Prof. Dr.3 h.c. Franz-Josef Radermacher und Herbert Bachler ist auf verschiedenen Kanälen anzuhören: Spotifiy, Apple Podcast, Podigee.

Der Video-Podcast („Vodcast“) ist auf Youtube anzusehen.



