Der KVA Service Award ist eine branchenübergreifende Auszeichnung für Unternehmen mit exzellentem technischem Kundendienst. Die Basis bildet eine systematische, neutrale Kundenbefragung, bei der Serviceprozesse aus Kundensicht bewertet werden – von der Auftragsannahme über die Abwicklung bis zur Arbeitsqualität vor Ort. Die Ergebnisse liefern nicht nur eine objektive Rückmeldung zur Serviceleistung, sondern ermöglichen auch den Vergleich mit anderen Unternehmen am Markt. Ein besonderer Vorteil für die teilnehmenden Unternehmen: Die Rückmeldungen kommen direkt von den Kunden (m/w/d) – ehrlich, klar und praxisnah. Teilnehmende Firmen profitieren von einem klar strukturierten Ablauf, aussagekräftigen Kennzahlen und wertvollen Impulsen zur Weiterentwicklung. So wird sichtbar, wo der Service bereits überzeugt – und wo gezielte Maßnahmen zur Verbesserung greifen können.

Der Kundendienst Verband Austria KVA begleitet diesen Prozess als unabhängige Koordinationsstelle und sorgt für Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die drei besten Unternehmen werden jährlich beim KVA Service Kongress mit dem KVA Service Award ausgezeichnet.

In den vergangenen Jahren errangen auch Unternehmen der HLK-Branche dieses Qualitätssiegel für guten Kunden-Service. Die HLK ist Kooperationspartner des KVA.