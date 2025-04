Hier ein Auszug des KVA Service Award-Programms an den zwei Tagen.

Die erste Keynote-Rede am 24. April 2025 kommt von Michael Katzlberger (GF 3LIOT.ai [A]) und dreht sich Künstliche Intelligenz: „Zukunft gestalten mit Generativer KI - KVA Neu Denken: Mit Künstlicher Intelligenz zu neuen Mitgliedern“.

Danach können die Teilnehmenden zwischen verschiedenen, parallel laufenden Sessions wählen:

Upgrad Circular Economy: Wertsteigerung durch Service

Gefahr Ransomware – die größte Cybergefahr für unsere Service-Wirtschaft

Künstliche Intelligenz bei A1 – ein Best Practice Beispiel

Pragmatisch und Effizient: Die rasante Transformation zur Service-App

Wie hat KI bereits und wie wird KI die Tätigkeiten im Service verändern? Positiva und Negativa

Wie sieht das Profil des zukünftigen Servicetechnikers/der Servicetechnikerin aus und mit welchen geänderten Anforderungen sind die Führungskräfte konfrontiert?

Am Abend findet die KVA Service-Night statt, die mit der Verleihung der KVA Service Awards, dem Kabarettprogramm von Sonja Pikart (eine fantastische Sci-Fi Reise in die eigene Seele u.v.m), einem Dinner sowie Wein- und der Camparibar aufwartet.