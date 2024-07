Als Sieger des 1. Frauenthal EXPO Energiewende Awards wurden zwei Zweier-Teams aus HTL Abschlussklassen und ein Absolvent der FH Salzburg Campus Kuchl mit ihren Arbeiten gekürt.

Am 19. Juni 2024 nahmen die fünf jungen Preisträger ihre Trophäen in Wien in der Zentrale der Frauenthal Handel Gruppe entgegen. Nach einem Abendessen in einem renommierten Wiener Traditions-Restaurant und einem dem Anlass würdigen Hotel-Aufenthalt nahe dem Schloss Schönbrunn lösten die Preisträger am nächsten Tag ihr exklusives Ticket für den Austrian World Summit in der Wiener Hofburg ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Schwarzenegger Climate Initiative konnten die Jugendlichen in Begleitung von Markus Nachtmann und dem designierten, neuen NÖ Landesinnungsmeister und Bundeslehrlingswart, DI Gerald Kopsa, unvergessliche Eindrücke von einem ereignisreichen Tag sammeln.

Die Schlüsselbotschaften der Schwarzenegger Klimakonferenz - „Less Talk, more Action“ und „Be useful“ - waren in den Siegerprojekten bereits im Vorfeld perfekt umgesetzt.