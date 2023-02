Anfang August hat das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss an seinem Standort in Graz eine Photovoltaikanlage mit einem maximalen Stromertrag von über 460 Megawattstunden pro Jahr in Betrieb genommen. Das entspricht in etwa der Hälfte des Energiebedarfs des 27.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums. „Die Dachflächen unserer Logistikzentren sind für die Solarstromerzeugung ideal. Deshalb haben wir schon bei der Projektierung des neuen Logistikterminals energieeffiziente und damit klimafreundliche Konzepte mit eingeplant“, sagt Markus Nigsch, Head of Facility Management bei Gebrüder Weiss.