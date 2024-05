Mehr als 25 Jahre lang war Messtechnik-Spezialist ecom durch seinen langjährigen Vertriebspartner d.M.t Reinhard Winder digitale Messtechnik erfolgreich im österreichischen Markt vertreten.

Um die Bedürfnisse der heimischen Kunden noch besser zu erfüllen und die Marke ecom in der Region weiter zu etablieren, wurde 2022 ecom Austria gegründet. Während Vertriebspartner Winder anfangs weiterhin für den Vertrieb im Westen sowie den After-Sales- und Geräte-Service in ganz Österreich zuständig war, hat die ecom Austria den Verkauf im Osten Österreichs übernommen. In den vergangenen Monaten wurden die Strukturen von ecom Austria und d.M.t. erfolgreich vereint. Der altersbedingte Rücktritt des d.M.t-Inhabers Reinhard Winder ermöglichte schließlich die vollständige Übernahme. Das bedeutet: Ab sofort operiert alles unter dem Dach der ecom Austria – der bekannte Service bleibt bestehen, auch die Zentrale ist weiterhin in Dornbirn/Vbg