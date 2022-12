Die Minimierung von Emissionen und Energiekosten zählt zu den größten Herausforderungen, denen sowohl Unternehmen als auch private Haushalte heute gegenüberstehen. Um Verbrennungsprozesse in Heizungs- bzw. Produktionsanlagen sowie bei Motoren optimal steuern zu können, sind Messgeräte unerlässlich. Auf Basis verlässlicher Abgasanalysen kann z. B. der Wirkungsgrad von Anlagen verbessert werden – zugleich können Schadstoffausstöße und Energiekosten reduziert werden. Aus diesem Antrieb heraus entwickelt und produziert Messtechnik-Experte ecom aus Iserlohn/D bereits seit rund 40 Jahren innovative Messgeräte „Made in Germany“. Die Messgeräte werden zur Abgasanalyse, Druckmessung, Lecksuche und Brennerdiagnose von vielen Fachleuten weltweit eingesetzt.

ecom beschäftigt insgesamt 150 Mitarbeiter, davon 90 am Standort Iserlohn. In Deutschland, Frankreich, den USA, China und jetzt neu auch in Österreich agiert ecom flächendeckend mit einem eigenen Außendienst.