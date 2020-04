Warum HLK-Betriebe systemrelevant werden müssen

Eurovent und REHVA fordern alle relevanten Behörden in der EU und weltweit auf, die Herstellung, den Vertrieb, die Installation, die Wartung und die Reparatur von HLK-Anlagen als wesentliche Geschäftsaktivitäten anzuerkennen und sie daher von COVID-19-Abschaltaufträgen und Reisebeschränkungen auszunehmen. Die raumlufttechnischen Anlagen unterstützen insbesondere kritische Infrastrukturen im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelkühlkette, im Rechenzentrum und im Baugewerbe. Ein längerer Stillstand der Produktionsaktivitäten kann schwerwiegende Folgen während und nach der COVID-19-Pandemie haben.

Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Kühlung und Kühlung sind in vielen Anwendungen in allen Wirtschaftsbereichen von entscheidender Bedeutung. So ermöglichen HLK-Geräte die Herstellung, den Transport und die Lagerung von Arzneimitteln und Lebensmitteln, sorgen für saubere Luft in Krankenhäusern und Lebensmittelgeschäften auf und sichern den Betrieb von Rechenzentren und Telekommunikationsinfrastruktur ab.

Branchenstillstände

Mehrere Länder haben bis auf weiteres sogenannte nicht wesentliche Unternehmen geschlossen. Diese Stillstände betreffen häufig die Herstellung von HLK-Geräten und -Komponenten. Der europäische HLK-Markt hat derzeit mindestens 50 Prozent seiner Produktionskapazität verloren und Eurovent und REHVA erwarten, dass in den nächsten Wochen weitere zum Stillstand kommen. Daten von Eurovent Market Intelligence zeigen, dass allein italienische Fabriken etwa 20 Prozent aller fertigen Produkte für den europäischen HLK-Markt und über 40 Prozent für Kühlung und IT-Kühlung bereitstellen.

Diese Stillstände können zu Engpässen bei Lieferungen und Dienstleistungen führen, die die Integrität von HLK-Anlagen in kritischen Infrastrukturen während und nach der COVID-19-Pandemie sowohl in Europa als auch in Regionen, die von Lieferungen europäischer Hersteller abhängig sind, gewährleisten.

Aufruf zum Handeln

Eurovent und REHVA raten den regionalen, nationalen und lokalen Behörden weltweit nachdrücklich, Unternehmen, die in der Herstellung, dem Vertrieb, der Installation, Wartung und Reparatur von HLK-Geräten tätig sind, als wesentliche Unternehmen mit angemessenen Ausnahmen von Stillständen und Reisebeschränkungen einzubeziehen. Die Hersteller müssen die Möglichkeit haben, ein Minimum an Produktion sicherzustellen und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu gewährleisten.

Eurovent und REHVA fordern außerdem die EU und alle ihre Mitgliedstaaten auf, sich besser zu koordinieren, um die Kontinuität der Lieferketten in kritischen Infrastrukturen sicherzustellen. Die Branche unterstützt zwar alle Aktivitäten und Einschränkungen, die zur Bekämpfung der Pandemie erforderlich sind, warnt jedoch auch vor schwerwiegenden Folgen unkoordinierter Stillstände.