Neuheiten auf der Österreich-Tour kennenlernen

Jene, die bei der virtuellen Viessmann Live-Woche im März 2021 dabei waren, wissen, dass es etliche interessante Neuheiten im Heizungs- und Lüftungsbereich des deutschen Herstellers gibt. Einige dieser Viessmann-Neuheiten gibt es im Juli 2021 jetzt zum Ansehen und Angreifen ‑ exklusiv und live im Viessmann Truck für Partner, Installateure und Interessierte während der Österreich-Tour. Dazu werden Experten auch in kurzen Impuls-Vorträgen zu den themenspezifischen Viessmann News informieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Und natürlich stehen die neuen Viessmann Produkte zum Inspizieren bereit.

Die Viessmann Österreich-Tour startet am 06. Juli 2021 in Dornbirn. Von dort geht es weiter nach Wattens, Salzburg, Lienz, Klagenfurt, Graz und Wien; zum Abschluss (am 15.07.2021) hält der Truck beim Schloss Luberegg in Emmersdorf.

Nähere Tourinfos und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie hier.