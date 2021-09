Neuer Geschäftsführer für SHT

Martin Haas steigt bei SHT vom Österreich-Verkaufsleiter zum Geschäftsführer auf. Gemeinsam mit Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher Vertrieb & Marketing der Frauenthal Handel Gruppe, bekommt SHT mit 1. Oktober eine Doppelspitze.

„Ich sehe die SHT als Kompetenz-Zentrum und erster Ansprechpartner in der ganzen Welt der Haustechnik. Die persönliche Betreuung der Kunden und das Anbieten von Lösungen, die direkt Einfluss auf den Geschäftserfolg der Installateure haben, haben bei mir daher oberste Priorität,“ so Maertin Haas in einer ersten Stellungnahme.