Neuer Branchentreff für die Gebäudetechnik

Die heimische Gebäudebau-Szene hat einen neuen Treffpunkt bekommen: das Seminar- und Vertriebscenter von Viega in Attersee am Attersee. Der 3000 Quadratmeter große Neubau wurde konsequent nach der Planungsmethode Building Information Modeling (BIM) geplant und ist ein Vorzeigeprojekt des nachhaltigen Bauens, da dort bilanziert mehr Energie erzeugt als verbraucht wird. Für diesen schonenden Umgang mit Energie gab es neben der „Platin“-Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) auch „Gold“ von der österreichischen Regierungsinitiative „klimaneutral“.

Kundenbeziehungen weiter ausbauen

„Mit dieser Investition in die Zukunft machen wir deutlich, dass Österreich nach Deutschland für uns mittlerweile der wichtigste Markt in ganz Europa geworden ist“, so der Vorsitzende der Viega Geschäftsführung Claus Holst-Gydesen: „Durch die dynamische Entwicklung sind wir aber am bisherigen Standort in Seewalchen an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen.“ Der über 3.000 Quadratmeter große Neubau unweit der aktuellen Adresse ermöglicht es jetzt aber, die Kundenbeziehungen weiter auszubauen, beispielsweise auch über eine Verdopplung der Schulungskapazitäten. „Und das gleichzeitig in einer ganz neuen Qualität. Denn viele der Seminarinhalte können in dem Neubau direkt in der Praxis nachvollzogen werden, da alle im Gebäude ablaufenden Prozesse einem lückenlosen Monitoring unterliegen, das, wo immer möglich, für die Gäste sichtbar wird.“

Bei der gemeinsamen Eröffnung des neuen Viega-Seminarcenters am Attersee (v.l.n.r.): Christian Rüsche (Geschäftsführer Österreich), Dirk Gellisch (Geschäftsführer Global Sales), Claus Holst-Gydesen (Vorsitzender der Viega Geschäftsführung), Elisabeth Kölblinger (Vertreterin der Landesregierung), Walter Kastinger (Attersees Bürgermeister).



Für Christian Rüsche, den Geschäftsführer von Viega Österreich, ist das neue Seminarcenter außerdem ein Ausdruck der Verbundenheit mit den Fachplanern, Installateuren und dem Fachgroßhandel, denn „deren Vertrauen in unsere Produkte und Systeme war und ist der Grundstein für die erfreuliche Entwicklung, die Viega gerade in den vergangenen Jahren auf dem österreichischen Markt genommen hat. Und wir möchten die Partnerschaft weiter intensivieren. Beispielsweise durch unsere praxisnahen Seminare, durch die unsere Marktpartner in ihrem Tagesgeschäft noch erfolgreicher werden. Oder dadurch, dass wir unser Seminarcenter hier am wunderschönen Attersee zu einem Treffpunkt für die gesamte Branche werden lassen, wo wir uns untereinander austauschen und Kontakte knüpfen können, um uns gemeinsam den Herausforderungen des zukünftigen Bauens zu stellen.“

Künftige Entwicklungen vorweggenommen

Welche Herausforderungen das sein werden, macht ein Besuch des Viega Seminarcenter deutlich. In dem von ATP architekten ingenieure gebauten Neubau sind die entscheidenden Entwicklungen der kommenden Jahre bereits vorweggenommen, wie etwa die integrale Planung mit BIM, die Betrachtung eines Gebäudes über den gesamtem Lebenszyklus hinweg oder der ressourcenschonende Umgang mit Energie. „An und in dem Neubau können wir jetzt in der Praxis zeigen, wie sich Fachplaner und Installateure mit unseren Produkten und Systemen, aber auch unseren ergänzenden Services am besten darauf einstellen können“, sagt Christian Rüsche und fährt fort: „Wir bieten also konkrete Unterstützung in einem fachlichen Umfeld, das von Jahr zu Jahr komplexer und anspruchsvoller wird. Als Partner der Gebäudebau-Branche sehen wir uns aber in der Verantwortung, genau das zu leisten – und das neue Seminarcenter ist dafür der in jeder Hinsicht passende Rahmen.“

Am digitalen Zwilling geplant

Ein Blick auf die Details des Planungsprozesses und der Realisierung macht deutlich, warum das neue Seminar- und Vertriebscenter am Attersee als Leuchtturmprojekt des Bauens bezeichnet werden kann:

Das Seminarcenter ist konsequent integral nach der Planungsmethode BIM entlang eines digitalen Modells entwickelt und „as built“ nachgeführt worden. Dadurch wurde der Bauprozess vereinfacht und der künftige Betrieb mit Wartung und Instandhaltung wird erleichtert.

Bei der Planung des Seminar- und Vertriebscenters wurden die sozialen, ökologischen und ökonomischen Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg berücksichtigt. Das Gebäude kann also aufgrund eines Segmentkonzepts an die sich im Laufe der Jahre verändernden Anforderungen angepasst werden.

Der kubische Baukörper ist unter anderem durch seine reduzierte Umfassungsfläche als Plus-Energie-Haus konzipiert. Außerdem bietet die Glasfassade gleichzeitig einen Panoramablick über den Attersee und das Höllengebirge. Energetische Anforderungen und Nutzungskomfort waren für die Architektur hier also nichts Gegensätzliches, sondern wurden stattdessen zusammengeführt.

Für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ist nicht nur luftdicht gebaut worden (Luftwechselrate: n50 = 0,32 1/h bei 50 Pascal), zusätzlich sorgen auch die Glasflächen durch ihre Anordnung in der Fassade für einen hohen Wärmeeintrag. Das senkt den Energiebedarf, der ansonsten über eine Geothermieanlage gedeckt wird. Hinzu kommt eine PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes, durch die der eigene Strombedarf ressourcenschonend gedeckt werden soll.

Seminarbetrieb ab September

Der Seminarbetrieb im neuen Viega-Seminarcenter am Attersee startet – sofern Pandemie-bedingt nichts dazwischenkommt – ab September.

Seminarinhalte und -termine sowie den Schulungskatalog im PDF-Format zum Download finden Sie hier.