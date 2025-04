Energiemanagement- und Automatisierungslösungs-Anbieter Schneider Electric treibt die Digitalisierung im Schaltanlagenbau weiter voran. Ab sofort liefert das Unternehmen Mittelspannungsschaltanlagen der neuen Generation standardmäßig mit digitaler Sensorik aus. Dabei handelt es sich um Umgebungs- und Temperatursensoren, aber auch Sensoren zur permanenten Teilentladungsüberwachung sind möglich. Über ein ebenfalls ab Werk integriertes Gateway können die so erfassten Daten einfach und schnell in analytische Cloud-Anwendungen übertragen werden. Anwender profitieren so von einer niedrigschwelligen Möglichkeit, ohne zusätzlichen Aufwand in die Digitalisierung einzusteigen oder diese konsequent weiter voranzutreiben. Damit eröffnen sich für Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, ihr Geschäft mit den Potenzialen digitaler Technologien auf eine effiziente, zukunftsfähige und wirtschaftlich profitable Basis zu stellen.