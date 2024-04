Die Fachmesse Intertool, die vom 23. bis 26. April 2024 in der Messe Wels in Oberösterreich stattfindet, stehen u. a. die neuesten Entwicklungen in der Fertigungstechnik, Metallverarbeitung, Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik im Fokus. Aber auch Automatisierungslösungen werden präsentiert.

Als Anbieter von PC-based Control und Ethernet-basierter Kommunikation stellt Beckhoff auf der Intertool in der Messe Wels seine vielfältigen digitalen Lösungen vor, die die Transformation von Produktionsprozessen mit evolutionären Produktentwicklungen vorantreibt. Präsentiert werden z. B. die schwebenden Kacheln des Planar-Motorantriebssystems XPlanar, das MX-System für eine schaltschranklose Automatisierung, oder VISION (ein komplettes und systemintegriertes Bildverarbeitungssystem)