Intelligente Automatisierung übernimmt sich wiederholende Aufgaben schnell und präzise und realisiert dadurch in Unternehmen Einsparungen. Digitale Prozesse können automatisiert und optimiert werden. Darauf hat sich das 2018 gegründete Unternehmen ective Automation mit Hauptsitz in der Slowakei (und Niederlassungen in weiteren Ländern) spezialisiert.

„Bei einem internationalen Projekt für Linde haben wir z. B. über 300 Produktionsprozesse automatisiert. Dadurch wurden innerhalb eines Jahres mehr als 240.000 Arbeitsstunden eingespart“, so Jarek Peroutka. Die Lösung, die dabei in SAP implementiert wurde, arbeite 30-mal schneller als händische Ausführung und sei 24/7 verfügbar.

Für Automatisierungsprojekte wie dieses bietet ective alles aus einer Hand: Services, Infrastruktur, Lizenzen, Produkte, Support sowie Prozessgestaltung. „Wir bieten die Qualität und das Fachwissen eines Großkonzerns gepaart mit dem Engagement eines kleinen, agilen Teams. Das Unternehmen ist natürlich gewachsen und unabhängig von Investoren und externen Einflüssen“, erklärt Jarek Peroutka. „Ein Standardprojekt ist im Normalfall innerhalb weniger Wochen bis einiger Monate einsatzbereit und Lösungen werden genau auf die Anforderungen und Herausforderungen des jeweiligen Unternehmens angepasst.“



