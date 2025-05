Besonders in all jenen Haushalten, in denen das Warmwasser mit alten Boilern (älter als 10 Jahre) bereitet wird, zahlt sich eine Umrüstung aus. Wer sich bei Sanierung oder Neubau für einen energieeffizienten Warmwasserspeicher entscheidet, profitiert von deutlich geringeren Betriebskosten. Neu-Entwicklungen, wie der smarte Elektrospeicher Austria Email EWH Digital, ermöglicht z. B. WiFi-Anbindung und Steuerung mittels Cozytouch-App. Dieser Speicher passt sich dadurch dem Nutzungsverhalten an, erhitzt das Warmwasser zur richtigen Zeit und minimiert Warmhalteverluste. Im ECO+ Modus sorgt eine Reduktion der Maximaltemperatur von 65° C auf 58° C zusätzlich für eine Energieersparnis von bis zu 15 %. Das Gerät punktet auch mit einem Schutz gegen Verkalkungen. Das ist insofern wichtig, da Verkalkungen dem Heizstab schaden und Warmwasserbereiter durch weniger nutzbares Volumen sowie längere Aufheizzeit ineffizienter werden.