Mit Plastik-Stahl werden Epoxidharz-Systeme bezeichnet, die aus zwei Komponenten, einem Harz und einem Härter, bestehen (wie eben der Weicon Fire Safe). Plastik-Stahl kann beispielsweise in der industriellen Fertigung für Verklebungen, Beschichtungen, als Vergussmasse, Verschleißschutz und für schnelle und dauerhafte Reparaturen an verschiedenen Materialien verwendet werden.

Der Spezialklebstoff Weicon Fire Safe kann also in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Ob zur Befestigung von Brandabschottungen und Abdeckungen oder Bauteilen mit Feuerwiderstandsanforderungen. Fire Safe kann auch z. B. in Raffinerien, bei der Zementherstellung, in der chemischen Industrie, im Behälter-/ Armaturenbau oder in der Isoliertechnik angewendet werden.



